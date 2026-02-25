Hindi Viral

Chor Ka Video Thief Shows Live Demo Of Pickpocketing This Viral Video Shocked Everyone

VIDEO: चोर ने दिखाया जेब काटने का लाइव डेमो, देखकर अफसर का भी दिमाग चकरा गया | वायरल हुआ वीडियो

Chor Ka Video: पकड़ने जाने के बाद चोर ऑन कैमरा लाइव डेमो देता है कि कैसे वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं.

चोर ने दिया जेब काटने का लाइव डेमो. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की गिरफ्त में आए जेबकतरे अपने काम करने का तरीका ऑन कैमरा समझाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो टीम बनाकर बसों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जेब काटने का काम करता था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस अफसर ने आरोपियों से उनके काम करने का तरीका पूछा. हैरानी की बात यह रही कि एक चोर ने कैमरे के सामने ही जेब काटने का पूरा लाइव डेमो देकर दिखा दिया. उसने बताया कि उनकी टीम सबसे पहले बस या भीड़ में खड़े ऐसे यात्री को चिन्हित करती है जिसकी जेब में कीमती सामान होने की संभावना होती है.

कैसे काटते हैं जेब

चोर ने समझाया कि जैसे ही उन्हें पक्का यकीन हो जाता है, टीम के सदस्य तुरंत उसके आसपास घेरा बना लेते हैं. इसके बाद बेहद सफाई से पीछे की जेब में दो उंगलियां डालकर स्थिति को परखा जाता है. फिर ब्लेड या छोटे चाकू से जेब में हल्का सा कट लगाया जाता है ताकि पीड़ित को भनक तक ना लगे. कट लगते ही बड़ी चालाकी से जेब में रखा पैसा और पर्स निकाल लिया जाता है और टीम अलग-अलग दिशाओं में निकल जाती है.

वीडियो में चोर ने अपनी कोड भाषा का भी खुलासा किया. वह पैसे को ‘पत्ते’ और पर्स को ‘किट’ कहकर बुलाते थे ताकि किसी को शक न हो. यह सब सुनकर और देखकर मौके पर मौजूद अफसर भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया.

यह वीडियो लोगों को सतर्क रहने का संदेश दे रहा है. खासकर बसों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखने और आसपास के लोगों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर metromumbailive नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

