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Chor Ka Video: बाइक नहीं चुरा पाया तो हेलमेट ही उठाकर भाग निकला चोर, पहले नहीं देखा इतना मजेदार वीडियो | देखें

Chor Ka Video: वायरल वीडियो दरअसल एक चोर से जुड़ा है जो एक सुनसान गली में बाइक चुराने पहुंचा है. मगर खूब कोशिश के बाद भी जब बेचारा बाइक नहीं चुरा पाता है, तब हेलमेट चुराकर ही गोली की रफ्तार से भाग निकला.

Published date india.com Published: March 16, 2026 11:28 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Chor Ka Video
चोर का ये मजेदार वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे. (Photo/X)

Chor Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत मजेदार है. यहां हर रोज ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जो हमें चौंका देते हैं. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो दरअसल एक चोर से जुड़ा है जो एक सुनसान गली में बाइक चुराने पहुंचा है. मगर खूब कोशिश के बाद भी जब बेचारा बाइक नहीं चुरा पाता है, तब हेलमेट चुराकर ही गोली की रफ्तार से भाग निकला. पूरी घटना गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

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बाइक चुराने आया मगर ले भागा हेलमेट

वायरल हो रहा करीब आधा मिनट का वीडियो देखकर मालूम होता कि गली में दर्जनभर से ज्यादा दुपहिया वाहन खड़े हैं. गली बिल्कुल सुनसान है. इसी गली में चोर बाइक चोरी के इरादे से घुसता है. मगर जैसे ही चोर गली में दाखिल हुआ ठेले पर ईंट लादे हुए एक शख्स भी गली में पहुंच गया. अब यहीं पर चोर का सारा प्लान फेल हो गया. मजेदार है चोर हाथ मलते हुए गली से खाली से हाथ जाता है, मगर तभी उसकी नजर बाइक पर रखे हेलमेट पर पड़ी. अब चोर ने उसी हेलमेट को चुराने का प्लान बनाया.

एक्स पर देखें वीडियो

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क्या बोले लोग

फ्रेम में देखेंगे कि चोर बड़े आराम से बाइक के करीब पहुंचा और गोली की रफ्तार से हेलमेट उठा लिया. आखिर में देखेंगे कि हेलमेट चुराने के बाद चोर इसे सिर पर रखता है और गायब हो गया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे सबसे ज्यादा बार देखने का मन करेगा. मालूम हो वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जिसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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