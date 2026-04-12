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Chor Ka Video: बड़ी चालाकी से क्लीनिक में घुस रहा था चोर, मगर शटर में ही फंस गया बेचारा

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर चोर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

Published date india.com Published: April 12, 2026 1:04 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Chor Ka Video

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर आप जरा भी एक्टिव रहते हैं, तो पाएंगे यहां हमेशा कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो चोर से जुड़ा है. मगर इसमें चोर पर लोगों को गुस्सा नहीं, बल्कि दया आ रही है. चोर क्लीनिक में घुसकर चोरी करना चाहता था मगर बेचारे की हालत ही खराब हो गई. इसे देखने के बाद लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.

बुरी तरह अटका चोर

दरअसल, यह अजीब मामला इंदिरापुरम इलाके का है. यहां एक चोर चोरी करने के इरादे से एक क्लीनिक में घुस रहा था, लेकिन वह शटर और दीवार के बीच ही फंस गया. बताया जा रहा है कि चोर रात भर वहीं फंसा रहा. सुबह जब लोगों ने उसे शटर में लटका हुआ देखा तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई. इसके बाद फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और कई लोग चोर के प्रति सहानुभूति और दया भाव दिखा रहे हैं.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

चोर को सुरक्षित निकाला

बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने पहले उसे खुद निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद दमकल विभाग को बुलाया गया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू उपकरणों की मदद से लगभग 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. फिर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत अब स्थिर है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Sachingupta नाम के यूजर ने शेयर किया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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