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Chor Ka Video Thiefs Head Stuck In Shutter Of Clinic See What Happened Next Rare Video Went Viral

Chor Ka Video: बड़ी चालाकी से क्लीनिक में घुस रहा था चोर, मगर शटर में ही फंस गया बेचारा

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर चोर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर आप जरा भी एक्टिव रहते हैं, तो पाएंगे यहां हमेशा कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो चोर से जुड़ा है. मगर इसमें चोर पर लोगों को गुस्सा नहीं, बल्कि दया आ रही है. चोर क्लीनिक में घुसकर चोरी करना चाहता था मगर बेचारे की हालत ही खराब हो गई. इसे देखने के बाद लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.

बुरी तरह अटका चोर

दरअसल, यह अजीब मामला इंदिरापुरम इलाके का है. यहां एक चोर चोरी करने के इरादे से एक क्लीनिक में घुस रहा था, लेकिन वह शटर और दीवार के बीच ही फंस गया. बताया जा रहा है कि चोर रात भर वहीं फंसा रहा. सुबह जब लोगों ने उसे शटर में लटका हुआ देखा तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई. इसके बाद फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और कई लोग चोर के प्रति सहानुभूति और दया भाव दिखा रहे हैं.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

उत्तर प्रदेश –

गाजियाबाद में कल रात चोर एक क्लीनिक में चोरी करने घुसा, लेकिन शटर में गर्दन फंस गई। पूरी रात वो ऐसे ही लटका रहा। आज दोपहर किसी की नजर पड़ी। तब फायर विभाग को सूचना दी गई और उसे रेस्क्यू किया गया। pic.twitter.com/vKncyxU6nu — Sachin Gupta (@Sachingupta) April 11, 2026

चोर को सुरक्षित निकाला

बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने पहले उसे खुद निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद दमकल विभाग को बुलाया गया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू उपकरणों की मदद से लगभग 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. फिर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत अब स्थिर है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Sachingupta नाम के यूजर ने शेयर किया है.

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