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Chor Ka Viral Video Man Steals Shoes Funny Moment Went Viral On Social Media

कुछ नहीं मिला तो जूता चुराकर ही भाग निकला राहगीर, वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आज

Viral Video Today: वीडियो शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके से जुड़ा है, जहां आमतौर पर लोग जल्दी-जल्दी आते-जाते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स की हरकत ने पूरे माहौल को अलग ही बना दिया.

चोर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोगों का खासा ध्यान खींच रहा है. वीडियो शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके से जुड़ा है, जहां आमतौर पर लोग जल्दी-जल्दी आते-जाते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स की हरकत ने पूरे माहौल को अलग ही बना दिया. वीडियो में दिखता है कि एक दुकान के बाहर कई लोगों के जूते-चप्पल करीने से रखे हुए हैं. यह नजारा किसी धार्मिक स्थल या ऐसी जगह का लगता है, जहां अंदर जाने से पहले लोग अपने जूते बाहर उतारते हैं. इसी दौरान एक राहगीर वहां पहुंचता है और पहले तो सामान्य तरीके से अपने जूते उतारता हुआ नजर आता है.

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वीडियो में दिखा हैरान करने वाला नजारा

कुछ पल तक वह इधर-उधर देखता रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या फिर किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त हो. उसकी चाल-ढाल इतनी सामान्य होती है कि आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को उस पर शक नहीं होता. लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है. वह अचानक से पास में रखे दूसरे जूतों पर नजर डालता है और बिना किसी हड़बड़ी के एक जोड़ी उठाकर पहन लेता है. फिर ऐसे चलता बनता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो. पूरा घटनाक्रम इतनी सफाई से होता है कि अगर कैमरे में कैद न होता तो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं लगता.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Keep ur shoes safe guys pic.twitter.com/41XFaotYFr — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 22, 2026

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यह वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कुल मिलाकर, यह मामला एक साधारण सी घटना होते हुए भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें नजर आने वाली चालाकी ने सभी को चौंका दिया है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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