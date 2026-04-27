  • Hindi
  • Viral
  • Chor Ka Viral Video Man Steals Shoes Funny Moment Went Viral On Social Media

कुछ नहीं मिला तो जूता चुराकर ही भाग निकला राहगीर, वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आज

Viral Video Today: वीडियो शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके से जुड़ा है, जहां आमतौर पर लोग जल्दी-जल्दी आते-जाते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स की हरकत ने पूरे माहौल को अलग ही बना दिया.

Published date india.com Published: April 27, 2026 1:43 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Chor Ka Video
चोर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोगों का खासा ध्यान खींच रहा है. वीडियो शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके से जुड़ा है, जहां आमतौर पर लोग जल्दी-जल्दी आते-जाते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स की हरकत ने पूरे माहौल को अलग ही बना दिया. वीडियो में दिखता है कि एक दुकान के बाहर कई लोगों के जूते-चप्पल करीने से रखे हुए हैं. यह नजारा किसी धार्मिक स्थल या ऐसी जगह का लगता है, जहां अंदर जाने से पहले लोग अपने जूते बाहर उतारते हैं. इसी दौरान एक राहगीर वहां पहुंचता है और पहले तो सामान्य तरीके से अपने जूते उतारता हुआ नजर आता है.

ये भी जरूर पढ़ें- राजमिस्त्री ने सीमेंट-पत्थर लगाकर ठीक कर दी एक्सीडेंट वाली कार, दिमाग घुमा देगा ये वाला वीडियो

वीडियो में दिखा हैरान करने वाला नजारा

कुछ पल तक वह इधर-उधर देखता रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या फिर किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त हो. उसकी चाल-ढाल इतनी सामान्य होती है कि आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को उस पर शक नहीं होता. लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है. वह अचानक से पास में रखे दूसरे जूतों पर नजर डालता है और बिना किसी हड़बड़ी के एक जोड़ी उठाकर पहन लेता है. फिर ऐसे चलता बनता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो. पूरा घटनाक्रम इतनी सफाई से होता है कि अगर कैमरे में कैद न होता तो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं लगता.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

यह वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कुल मिलाकर, यह मामला एक साधारण सी घटना होते हुए भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें नजर आने वाली चालाकी ने सभी को चौंका दिया है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.