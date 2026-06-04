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लड़की को लिफ्ट देकर खुश हो गया लड़का, मगर 10 सेकंड में मोबाइल चुरा ले गई क्यूट गर्ल | देखिए वीडियो

वीडियो जयपुर का है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक लड़की ने पहले बाइक सवार युवक से लिफ्ट मांगी और फिर कुछ ही सेकंड के भीतर उसका मोबाइल फोन चुराने की कोशिश की.

Written by: Ikramuddin
Published: June 4, 2026, 11:58 PM IST
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक के साथ ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलता है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. दावा किया जा रहा है कि वीडियो जयपुर का है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक लड़की ने पहले बाइक सवार युवक से लिफ्ट मांगी और फिर कुछ ही सेकंड के भीतर उसका मोबाइल फोन चुराने की कोशिश की. बताया गया कि रात के समय शख्स अपनी बाइक से जा रहा था. इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी. शख्स ने उसे बाइक पर बैठा लिया. वीडियो में दावा किया गया है कि बाइक पर बैठने के कुछ ही देर बाद लड़की ने शख्स का मोबाइल फोन चुपचाप अपनी जेब में रख लिया.

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लड़की ने चुपके से उड़ा लिया फोन

हालांकि शख्स को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ और उसने तुरंत लड़की को रोक लिया. इसके बाद दोनों के बीच सड़क पर बहस शुरू हो गई. वीडियो में वो उसी लड़की पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाता नजर आता है. वहीं लड़की अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती दिखाई देती है. वीडियो में पकड़े जाने के बाद लड़की ने शख्स को कथित तौर पर धमकी भी देती हुई नजर आती है. दावा किया जा रहा है कि उसने छेड़खानी का मामला दर्ज कराने की बात कहकर शख्स पर दबाव बनाने की कोशिश की. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में शेयर भी कर रहे हैं. हालांकि वीडियो में किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. घटना को जयपुर का बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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