Chorni Ka Video: चोरनी को पकड़ने पहुंची महिला पुलिस, मगर हाथ लगाते ही बाल पकड़कर लटक गई | देखें वीडियो

Chorni Ka Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि चोरनी गोल्ड चोरी करने पहुंची थी. मगर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो महिला अफसर के बाल पर ही लटक गई.

Chorni ka Viral Video: देहरादून के व्यस्त धामावाला बाजार में झब्बा लाल ज्वेलर्स एंड कंपनी में एक हैरान करने वाला वाकया हुआ. यहां एक चोरनी को पकड़ने पहुंची महिला पुलिस अफसर पर ही उल्टा हमला हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चोरनी पुलिस अधिकारी के बाल पकड़कर लटकती नजर आ रही है. बताया गया कि दोपहर के समय एक महिला दुकान में ग्राहक बनकर घुसी और ज्वेलरी देखने के बहाने चोरी करने की कोशिश की. दुकानदारों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम में शामिल महिला पुलिसकर्मी ने चोरनी को गिरफ्तार करने की कोशिश की. मगर जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, चोरनी ने झटके से उनके बाल पकड़ लिए और लटक गई. इससे अफसर को काफी परेशानी हुई और दुकान में अफरा-तफरी मच गई.

बाल पकड़कर लटक गई चोरनी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुलाबी टी-शर्ट और नीली पैंट पहने चोरनी पुलिस अधिकारी के बालों से चिपककर लटकी हुई है. अन्य पुलिसकर्मी और दुकानदार उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि इस दौरान लगातार चिल्लाते हुए खुद को निर्दोष बताती रही. आखिर में किसी तरह पुलिस ने उसे काबू में कर लिया. चोरी की गई कुछ ज्वेलरी भी उससे बरामद की गई. पूरी घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में देखेंगे कि चोरनी भागने की कोशिश करती है मगर कर्मचारियों ने उसे पकड़ रखा है.

बिना कार्रवाई छोड़ दिया गया

शोरूम को कुछ समय के बंद किया गया और पुलिस को सूचना दी गई. इधर शोरूम के बाहर भी सैकड़ों लोगों की भीड़ में जमा हो गई. कुछ सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि महिला अफसरों की टीम शोरूम में मौजूद हैं. हालांकि चोरनी के माफी मांगने के बाद मामला में आगे की कार्रवाई नहीं की गई. बरहाल घटना से जुड़ा वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

