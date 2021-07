Chowmein Ka Current: चाउमीन का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. पर जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है वो चाउमीन खाते हुए नहीं बल्कि बनाते हुए है. एक शख्स का चाउमीन बनाने का अंदाज ही लोगों को भा गया है.Also Read - 30 Thousand Ka Inam: पालतू बिल्ली की जो खैर-खबर बताएगा, महिला उसे ईनाम में देगी 30 हजार रुपये

वायरल हो रहा वीडियो एक दुकानदार का है. जो अनोखे स्टाइल में चाऊमीन बनाता है. लोग इसका ये स्टाइल देखकर हैरान हैं. वीडियो में दिखता है कि शख्स चाऊमीन बना रहा है. वो इतनी तेजी से काम कर रहा है जैसे उसे करेंट लगा हो.

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर food.affairs नामक अकांउट से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Just look at the energy of this amazing food stall guy while making noodles

I went to Shajapur, bengaluru during bengali community durga puja celebration in 2019 and found this amazing food joint

कैप्शन से पता चलता है कि ये दो साल पुराना वीडियो है. लेकन ये एक बार फिर लोगों की पसंद बन गया है.

देखें वीडियो-

लोग इस वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने से अब तक वीडियो को करीब 10 हजार लाइक्स मिल चुके हैं.