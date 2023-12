Christmas Viral Post: बोनस के नाम पर आलू, कंपनी पर भारी पड़ा, कर्मचारी को देना पड़ा टैक्स

क्रिसमस फेस्टिवल 25 दिसंबर को है, इस त्योहर को मनाने के लिए लोगों ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है.क्रिसमस के इस फेस्टिवल को लोग अपने घरों के साथ- साथ अपने ऑफिस में भी बड़े ही धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. कई जगह तो लोग एक -दूसरे को सीक्रेट गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं. इस त्यौहारी सीजन में कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ खास क्रिएटिव चीजों के साथ- साथ अपने कर्मचारियों को बोनस देते दिखाई दे रहे हैं. वायरल हो रहे पोस्ट में एक महिला को क्रिसमस के इस फेस्टिवल में कुछ ऐसा गिफ्ट मिला जिसे देख वो हैरान रह गई. पोस्ट पर लोगों ने जमकर कमेंट किया.

क्रिसमस फेस्टिवल में लोग एक- दूसरे को सीक्रेट गिफ्ट देते नजर आते है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में अमांडा नाम की महिला ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि सीक्रेट गिफ्ट के नाम पर कंपनी ने उन्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे देख वो दंग रह गई. लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि गिफ्ट की कीमत टैक्स की दायरे में आ रही है.इसे सुन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भला कंपनी ने ऐसा क्या गिफ्ट कर दिया जिसे लेकर ये महिला परेशान और हैरान नजर आ रही है.आपको बता दें कि कंपनी ने लेडी वर्कर को एक आलू गिफ्ट किया है. जी हां! चौंक गए न. लेकिन ये सच है.इस आलू की किमत 15 अमेरिकी डालर यानी 1248 रुपए 13 पैसे है.

My work is doing a potato bar as our Christmas bonus. I’m literally getting a hospital potato as a bonus. They also said it has a $15 value so it will be taxed on our next check. Does anyone need an assistant so I can just quit right now?

— Amanda B (@amandajpanda) December 12, 2023