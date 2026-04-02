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Class Ka Video: टॉप करने के बाद गजब एटीट्यूड दिखाने लगी बच्ची, बार-बार देखा जा रहा क्लास का ये वीडियो

Class Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बच्ची ने क्लास में गजब अंदाज दिखाकर सबको फैन बना लिया. इस पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Class Ka Video: छोटे बच्चों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाते नजर आते हैं. कभी वे डांस से तो कभी कलाबाजियां दिखाकर सबका दिल जीत लेते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें एक छोटी बच्ची गजब का एटीट्यूड दिखा रही है. वीडियो के मुताबिक उसने क्लास में टॉप किया है जिसके बाद वो एटीट्यूड में आ गई. बच्ची का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा इंप्रेस हो गया. इस वीडियो पर नेटिजन्स की जमकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं.

बच्ची का दिखा गजब अंदाज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सारे बच्चे क्लास में दिख रहे हैं. मालूम होता है कि सभी एग्जाम के रिजल्ट के बाद मिले हैं. सभी स्टाइलिश ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं. मगर उन्हीं के बीच एक बच्ची बैठी हुई थी जो सबसे अलग ही दिख रही थी. सारे बच्चे साइड में और वो कुर्सी पर बीच में बैठी हुई थी. उसने किसी मॉडल की तरह ड्रेस पहना हुआ था. खुले बाल और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाकर उसने सबका ध्यान खींच लिया. सबसे गौर करने की बात ये रही उसका एटीट्यूड. ऐसा नहीं कि उसमें घमंड नजर आ रहा था. उसका मासूमियत भरा एटीट्यूड वाला अंदाज सबको खूब पसंद आ रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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नेटिजन्स भी हुए इंप्रेस

देख सकते हैं कि क्लास में बैठे सारे बच्चे उसी की ओर देखते रह गए. कैमरे का फोकस भी उसी बच्ची ने चुरा लिया. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उसने महफिल लूट ली. इस वायरल वीडियो को pulseindia.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में वीडियो पर व्यूज और लाइक्स भी आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘भाई अगर बच्ची ने टॉप किया है तो एटीट्यूड तो बनता है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘मुझे तो देखकर ही हंसी आ रही है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.

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