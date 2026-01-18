Hindi Viral

Class Ka Video: मौका मिलते ही स्कूल से भाग निकला बच्चा, मगर गेट पर ही पकड़ा गया बेचारा | देखें वीडियो

Class Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक बच्चा स्कूल से भागने लगता है. मगर गेट तक जाते ही बेचारा पकड़ में आ जाता है.

Class Ka Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कुछ नजारे इतने मजेदार होते हैं कि बार-बार उन्हें देखने का मन करता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल ध्यान खींच रहा है जो एक बच्चे से जुड़ा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. इसमें उसकी मासूम हरकतें लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं. वीडियो में बच्चे की शरारत और उसकी सादगी साफ नजर आती है, जिसकी वजह से लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

क्लास से भागा बच्चा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चे को मौका मिलता है, वह चुपचाप अपनी क्लास से बाहर निकल जाता है. बच्चे के चेहरे पर ऐसी खुशी और जल्दी होती है, जैसे उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी हो. वह तेजी से दौड़ता हुआ स्कूल के गेट की ओर बढ़ता है, मानो आज पढ़ाई नहीं बल्कि घर ही उसकी मंजिल हो. बच्चे की यह हरकत देखकर ऐसा लगता है कि वह बिना किसी को बताए सीधे घर भाग जाना चाहता है. उसकी चाल और हाव-भाव देखकर लोगों को अपनी बचपन की यादें ताजा हो गई हैं.

यहां देखिए इस वीडियो को:

गेट पर पकड़ा गया

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि बच्चे की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती. जैसे ही वह स्कूल के गेट के पास पहुंचता है, वहां मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं. पकड़े जाते ही बच्चा वहीं जमीन पर बैठ जाता है और जोर-जोर से रोने लगता है. उसके चेहरे पर मायूसी और बेबसी साफ दिखाई देती है. यह दृश्य इतना मासूम और प्यारा है कि देखने वालों का दिल पिघल जाता है. बच्चे की यही मासूमियत इस वीडियो को खास बना रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो हर बच्चे की कहानी है. इस वीडियो को zindagi.gulzar.h नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

