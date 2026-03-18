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Class Ka Video: बच्चों आप में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए? टीचर के इतना बोलते ही गजब हो गया | देखें वीडियो

Class Ka Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे क्लास में एक बच्चे ने हद ही कर दी. उसका ये रूप देखकर टीचर भी हंसी नहीं रोक पाई.

Published date india.com Published: March 18, 2026 11:25 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Class Ka Video

Class Ka Video: स्कूल से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही वायरल हो जाते हैं. इनमें कभी बच्चों की शरारत तो कभी उनका तेज तर्रार दिमाग देखने को मिलता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हंसी ना आए. इसमें क्लास से जुड़ा नजारा दिखाया गया है. टीचर ने बच्चों से पूछा कि आप में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए. फिर क्या था क्लास में गजब ही हो गया. कुछ देर तक वहां शांति छाई रही मगर तभी गजब नजारा दिखाई दिया. अब यह वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

क्लास में दिखा मजेदार नजारा

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्लास के हर बेंच पर बच्चे बैठे हुए हैं. तभी कैमरे का फोकस टीचर की तरफ जाता है. टीचर पूछती दिख रही है, बच्चों आप में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए. टीचर की बात सुनते ही बच्चों में सन्नाटा पसर जाता है. सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं. कुछ मिनट बाद एक लड़का अपनी सीट से उठता है और टीचर के पास खड़ा हो जाता है. इस पर वो पूछती हैं, ‘बच्चे आप क्यों खड़े हुए हो?’ लड़का फिर जवाब देता है, ‘मैम मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप खड़े हो. इसलिए मैं भी खड़ा हो गया.’

यहां देखिए वायरल वीडियो:

लोटपोट हुए नेटिजन्स

लड़के की इस बात को सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी. यहां तक की टीचर भी अपनी हंसी को ना रोक सकी. इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, ‘बेचारे ने खुद को ही बेवकूफ साबित कर दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘उसने तो मैम की हेल्प करनी चाही थी.’ इसी तरह के मजेदार रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे इंस्टाग्राम पर dail.y7261 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अभी तक हजारों की संख्या में वीडियो को लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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