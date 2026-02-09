  • Hindi
Class Ka Video: महिला टीचर ने पूछा देर कैसे हुई? सुनते ही छात्र ने भरी क्लास में जड़ दिया झापड़ | होश उड़ा देगा वीडियो

Class Ka Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि टीचर ने छात्र से देरी से आने का कारण पूछा तो छात्र ने उन्हें थप्पड़ मार दिया.

Published date india.com Published: February 9, 2026 3:43 PM IST
Class Ka Video
महिला टीचर के साथ मारपीट करते हुए छात्र का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Class Ka Viral Video: शिक्षा के मंदिर की बात होती है तब दिमाग में सबसे पहले स्कूल का नाम आता है. ये बात 100 फीसदी सच भी है. हमारे विद्यालय शिक्षा का मंदिर ही हैं. यही वजह है शिक्षा के इन मंदिरों में ज्ञान का दीपक जलाने वाले शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है. अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही स्कूल से जुड़ा वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें महिला टीचर छात्रों की परीक्षा लेते हुए नजर आती हैं. मगर क्लास में तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी. पूरी घटना क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है.

चमत्कार भईल बा चमत्कार भईल बा… एक्सीडेंट में पिचकी हुई कार से खुद चलकर बाहर आया शख्स | हिला देगा VIDEO

महिला टीचर संग मारपीट

इसमें देखेंगे देखेंगे क्लास में महिला टीचर कुर्सी पर आराम से बैठी है और सभी छात्रों का ध्यान परीक्षा देने पर है. मगर तभी क्लास में एक छात्र की एंट्री होती है. छात्र को क्लास में देरी से आता हुए देखकर टीचर नाराज होती हैं और सीधे छात्र के पास पहुंचती है. छात्र से देरी से आने की वजह पूछी जाती है. छात्र सवाल का कोई जवाब नहीं देता है. इसके उलट वो शिक्षक पर ही आक्रामक हो गया और उनपर हमला कर दिया.

छात्र ने गाल पर मारा थप्पड़

घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. इसमें देखेंगे देर से आने पर टीचर सीधे छात्र के पास जाती हैं और सवाल पूछती हैं कि उसे आने में देर कैसे हुई? इतना सुनना था और छात्र बुरी तरह भड़क गया. छात्र कथित तौर पर कहता है कि घर पर कोई उससे इस तरह सवाल नहीं करता है. ऐसे में वो उससे कैसे सवाल पूछ सकती हैं. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है वो किसी के भी होश उड़ा देगा. इसमें देखेंगे कि छात्र ने इतना कहते ही महिला टीचर को जोरदार झापड़ मार दिया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

बात इतने में ही खत्म नहीं होती है. छात्र टीचर को बुरी तरह धक्का देता हुआ नजर आता है. फ्रेम के आखिर में देखेंगे कि टीचर के साथ मारपीट के बाद छात्र से क्लास से बाहर निकल गया. मालूम हो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने आरोपी छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई.

