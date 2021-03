Clever Monkey Video: चालाक बंदर की कहानी हम सभी ने बचपन में पढ़ी है. पर बंदर चालाकी से किसी बाघ को भी धूल चटा सकता है, ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Buffalo Viral Video: घात लगाए बैठा था शेर, देख भैंस को आ गया गुस्सा, पटक-पटककर मारा, अधमरा कर दिया...

वायरल वीडियो को देखकर लोग बंदर की चालाकी की चर्चा कर रहे हैं. किस तरह बंदर ट्रिक से बाघ को धूल चटा सकता है.

वीडियो की शुरआत में पेड़ पर बाघ चढ़ा दिखाई देता है जो सामने बैठे बंदर का शिकार करने की फिराक में है. पर बंदर कोई ऐसी ट्रिक ढूंढ़ रहा है जिससे बाघ को धूल चटा सके.

बंदर का दिमाग चलाता है और वह बाघ को ऐसा चकमा देता है कि बाघ उसके ऊपर नहीं बल्कि नीचे सीधा जमीन में जा गिरता है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर IFS Praveen Angusamy ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

Don’t push your weaknesses, always know & play with your strengths

(अपनी कमजोरियों को कभी हावी न होने दें, हमेशा अपनी ताकत को पचाने और दिमाग लगाएं)

वीडियो को लोगों ने बेहद पसंद किया है. देखें वायरल वीडियो-

Don’t push your weaknesses, always know & play with your strengths. pic.twitter.com/vhPmxy8nu8 — Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) March 23, 2021

खबर लिखे जाने तक वीडियो को 2.5K views मिल चुके हैं. लोग बंदर की अक्लमंदी की तारीफ कर रहे हैं.