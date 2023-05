Karnataka Viral Video: जहां मौजूद थे CM बोम्मई, उसी भाजपा ऑफिस में निकल आया किंग कोबरा - देखिए वीडियो

Karnataka Viral Video: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज गुरुवार को सुबह आठ बजे से आने शुरू हो चुके हैं. शुरुआती रुझान में जहां भाजपा ने बढ़त बनाई मगर थोड़ी देर कांग्रेस ने बढ़त बनानी शुरू कर दी. सुबह 9:45 बजे तक आंकड़े के मुताबिक 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 188 सीटों पर आगे है जबकि भाजपा ने 77 सीटों पर बढ़त बना ली. हालांकि ये रुझान है और नतीजों का आना बाकी है. इधर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेताओं ने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया है.

प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) ने एक बार फिर कर्नाटक में भाजपा सरकार बनने की उम्मीद जताई है. इस बीच अब से कुछ देर पहले वो शिगगांव में बीजेपी कैंप ऑफिस पहुंचे. मगर वहां तभी हैरान करने वाली घटना देखने को मिली. दरअसल सीएम बोम्मई जिस वक्त भाजपा ऑफिस में थे तभी वहां खतरनाक किंग कोबरा रेंगता हुआ नजर आया है.

घटना का वीडियो भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि जब सीएम बोम्मई ऑफिस परिसर में मौजूद थे तभी अचानक उनके सामने किंग कोबरा आ धमका. फ्रेम में आगे देखा जा सकता है कि खतरनाक सांप देखते ही सीएम सतर्क हो गए. सुरक्षाकर्मियों ने भी उन्हें पीछे रहने को कहा. कुछ सेकंड बाद कुछ लोग थोड़ा आगे आए और सांप को रेस्क्यू कराया.