VIDEO: CNG भरते वक्त अचानक फटा पाइप, नोजल सिर में लगा और 24 साल के कर्मचारी की मौत

शख्स कार में CNG भर रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ रिफ्यूलिंग पाइप फट गया. पाइप का नोजल अलग होकर सीधे तुषार के सिर में जा लगा. वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा.

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घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (PHoto/X)

झारखंड के जमशेदपुर में CNG पंप पर एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यहां कार में CNG भरते समय अचानक पाइप फट गया. पाइप से जुड़ा नोजल तेज रफ्तार से निकलकर वहां काम कर रहे 24 साल के कर्मचारी के सिर में जा लगा. हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई. मृतक की पहचान तुषार खामरी के रूप में हुई है. बताया गया कि कर्मचारी गुरुवार रात पंप पर नाइट ड्यूटी कर रहा था.

गंभीर रूप से घायल हो गया कर्मचारी

अन्य कर्मचारियों के मुताबिक तुषार एक कार में CNG भर रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ रिफ्यूलिंग पाइप फट गया. पाइप का नोजल अलग होकर सीधे तुषार के सिर में जा लगा. वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा. हादसे के बाद पंप पर अफरा-तफरी मच गई. लोगों को गैस लीक होने का पता चला तो वहां मौजूद कर्मचारी और ग्राहक घबरा गए. कुछ लोग अपनी गाड़ियां तक छोड़कर वहां से निकल गए. सभी को किसी बड़े हादसे का डर सताने लगा.

तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया

तुषार को तुरंत इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके चाचा गंगाधर खामरी ने बताया कि तुषार ही परिवार का कमाने वाला था. परिवार ने पंप संचालक से मुआवजे की मांग की है. पाइप फटने के बाद गैस का रिसाव भी शुरू हो गया था. काफी कोशिश के बाद GAIL की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस लीकेज को बंद किया. गोलमुरी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है. GAIL जमशेदपुर सर्किल के जनरल मैनेजर गौरी शंकर मिश्रा ने बताया कि यह स्टेशन BPCL का है. उन्होंने कहा कि तकनीकी जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी. पुलिस के मुताबिक, घटना को लेकर अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है. वहीं, पूर्व BJP नेता विकास सिंह ने परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने पंप संचालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की है.