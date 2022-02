Cobra Ka Video: सोशल मीडिया पर सांपों से जुड़े तरह-तरह के वीडियो नियमित अंतराल पर देखे जाते हैं. सांपों को देख वैसे भी अधिकतर लोगों की हालत खराब हो जाती है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो देखते ही देखते उनपर काबू पा लेते हैं. अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उसी से जुड़ा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किस तरह जंगल में एक कोबरा को पकड़ने की कोशिश कर रही है. कुछ देर बाद वो उसको आसानी से पकड़ भी लेती है. वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.Also Read - Bride Groom Video: जयमाला के दौरान 'पुष्पा' के गाने पर डांस करने लगी दुल्हन, फिर जो दूल्हे ने किया देखते ही बन रहा है- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में एक महिला टीम के साथ कोबरा सांप को रेस्क्यू कर रही है. महिला ने पहले सांप की पूंछ को पकड़ा और फिर लकड़ी की मदद से उसे थैले में डाल दिया. जब महिला सांप को पकड़ रही थी तब दूर खड़ा टीम के सदस्य काफी सहमा हुआ भी दिख रहा था. लेकिन महिला ने काफी बहादुरी से सांप को पकड़ा. वीडियो को पोस्ट कर जानकारी दी गई है कि महिला फॉरेस्ट स्टाफ है और उसका नाम रोशनी है. Also Read - Viral Video: सड़क पर खड़ी कार के पास पहुंच गया हाथी, फिर जो किया यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

यहां देखें वीडियो: Also Read - Bhupesh Baghel Dance Video: बेटे की शादी में जमकर थिरके छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, देखें वीडियो और तस्वीरें...

A brave Forest staff Roshini rescues a snake from the human habitations at Kattakada. She is trained in handling snakes.

Women force in Forest depts across the country is growing up in good numbers. VC @jishasurya pic.twitter.com/TlH9oI2KrH

— Sudha Ramen 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) February 3, 2022