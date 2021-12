Cold Wave Memes: उत्तर भारत पिछले कई दिनों से शीतलहर की चपेट में हैं. यहां कई राज्यों में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं. देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल तक ठंडी हवाएं चलने से जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है. नई दिल्ली में आज रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे कम है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों और ठंड बढ़ने का अनुमान है. अब उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड पर #Coldwave ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल हुआ. इसके अंतर्गत यूजर्स लगातार मीम्स पोस्ट किए जा रहे हैं.Also Read - Weather Alert Video: भारत के कई शहरों में पारा Freezing Point पर | 22 दिसम्बर तक भीषण सर्दी

यहां देखें #Coldwave के अंतर्गत ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे मीम्स और जोक्स:

Also Read - Weather Alert: दिल्ली-बिहार-राजस्थान सहित पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में, IMD का अलर्ट जारी

North Indians right now- pic.twitter.com/yiGZxEsFeT — Juhi Chelani (@juhihemlata) December 18, 2021

Also Read - Weather Update: दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत देश के कई शहर शीत लहर की चपेट में, अगले तीन दिनों तक राहत के आसार नहीं

It’s that time of the year in Delhi. #coldwave pic.twitter.com/dvWNWaSyom — Paroma Mukherjee (@ParomaMukherjee) December 20, 2021

Accha aadmi tha lekin bol raha tha winter is my favourite season 🙂#coldwave pic.twitter.com/pZPH2nx3jY — Avi 💛 (@_avi0) December 20, 2021

Okay 🥶 Wake me up once winter is gone 😂👇#coldwave #WINTER pic.twitter.com/9Wvpm4irJq — Nila Madhab PANDA ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା (@nilamadhabpanda) December 19, 2021

Temperature drops ❄️ Me to my mom : pic.twitter.com/MnJbRdxgir — Akshat Saxena (@imakshatsaxena) December 20, 2021

बता दें कि राजस्थान के फतेहपुर में तापमान माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू में माइनस तीन और चुरु में माइनस 1.1 डिग्री तक पहुंच गया है. पूरा उत्तराखंड भी शीतलहर की चपेट में है. यहां 24 घंटे में रानीचौरी में सबसे कम तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रदेश के अधिकांश शहरों का तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर तापमान फ्रोजेन प्वाइंट से नीचे चला गया है और डल झील समेत कश्मीर में जलस्त्रोत व पानी के नल आंशिक तौर पर जम गए हैं गुलमर्ग न्यूनतम तापमान -8.5 डिग्री के साथ कश्मीर का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6.0 डिग्री रहा. जम्मू जिले में न्यूनतम पारा 2.3 डिग्री पहुंच गया है.