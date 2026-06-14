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370 रुपये की बिरयानी के बाद अब रेप पर घिनौना मजाक, बयान पर बुरी तरह घिरे कॉमेडियन मधुर विरली

क्लिप सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए सवाल उठाए कि आखिर मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं.

Written by: Ikramuddin
Published: June 14, 2026, 3:04 PM IST
370 रुपये की बिरयानी के बाद अब रेप पर घिनौना मजाक, बयान पर बुरी तरह घिरे कॉमेडियन मधुर विरली
हाल के दिनों में कॉमेडी इंडस्ट्री पहले से ही कई विवादों का सामना कर रही है. (Instagram Photo)

Viral News Today: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है. सोशल मीडिया पर कॉमेडियन मधुर विरली का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स का आरोप है कि कॉमेडी के नाम पर उन्होंने रेप जैसे बेहद संवेदनशील और गंभीर अपराध को मजाक का विषय बना दिया. इसी वजह से इंटरनेट पर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. मधुर विरली का यह वीडियो उनके पुराने स्टैंड-अप शो का बताया जा रहा है. क्लिप सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए सवाल उठाए कि आखिर मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं. वीडियो में की गई टिप्पणियों को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे मामलों में मजाक करना पीड़ितों और उनके परिवारों की भावनाओं का अपमान है.

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बयान पर छिड़ी बहस

दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में कॉमेडी इंडस्ट्री पहले से ही कई विवादों का सामना कर रही है. ऐसे माहौल में मधुर विरली का यह वीडियो सामने आने से बहस और तेज हो गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि कॉमेडियन को सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा. हालांकि विरोध करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा नजर आ रही है. वीडियो वायरल होने के बाद मधुर विरली को लेकर ऑनलाइन आलोचना लगातार बढ़ती गई. कई लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि कुछ यूजर्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी मामले पर संज्ञान लेने की अपील की. इस पूरे विवाद के बीच खबरें सामने आईं कि कॉमेडियन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

चर्चा के विषय बन गया नया मामला

फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. एक तरफ लोग कॉमेडी की सीमाओं पर बहस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी भी विषय को मजाक में बदल देना सही माना जा सकता है. मधुर विरली का यह वायरल वीडियो अब कॉमेडी और संवेदनशील मुद्दों के बीच की लकीर पर नई बहस छेड़ चुका है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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