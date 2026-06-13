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370 रुपये की बिरयानी विवाद पर प्रणित मोरे ने मांगी माफी, बोले- बहक गया था, नफरत का हकदार हूं मैं | देखिए वीडियो

कॉमेडियन प्रणित मोरे सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने स्वीकार किया कि शो के दौरान उनसे बड़ी गलती हुई और वह माहौल में बहक गए थे.

Written by: Ikramuddin
Published: June 13, 2026, 8:26 PM IST
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: कॉमेडियन प्रणित मोरे ने ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने स्वीकार किया कि शो के दौरान उनसे बड़ी गलती हुई और वह माहौल में बहक गए थे. उन्होंने कहा कि जिस तरह की टिप्पणियां मंच पर की गईं, उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था. दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रणित मोरे के एक शो में मौजूद हिमांशु जांगड़ा ने अपनी डेटिंग से जुड़ा एक अनुभव साझा किया. बातचीत के दौरान उसने कहा कि उसने एक लड़की पर 370 रुपये की बिरयानी खर्च की थी और बदले में उससे कुछ उम्मीद रखता था. उसकी इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक और गलत सोच को बढ़ावा देने वाला बताया गया.

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वीडियो वायरल होने पर शुरू हुआ विवाद

विवाद उस समय और बढ़ गया जब शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने आरोप लगाया कि मंच पर मौजूद प्रणित मोरे ने ऐसी बातों का विरोध करने के बजाय बातचीत को आगे बढ़ाया और उस पर हंसते नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली. अब वीडियो में अपने माफीनामे में प्रणित मोरे ने कहा कि जब वह उस व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे, तब वहां मौजूद लोग हंस रहे थे और वह भी उसी माहौल में बहक गए. उन्होंने इसे अपनी समझ की कमी और फैसला लेने में हुई चूक बताया. मोरे ने कहा कि उन्हें उसी समय हस्तक्षेप कर ऐसी टिप्पणियों को रोकना चाहिए था.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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लोगों से मौका देने की अपील

उन्होंने यह भी माना कि उस व्यक्ति को मंच देकर उन्होंने मामले को और बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की भावनाएं इस घटना से आहत हुई हैं, उनसे वह दिल से माफी मांगते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें वह पूरा सहयोग कर रहे हैं. प्रणित मोरे ने लोगों से उन्हें एक और मौका देने की अपील की.

उन्होंने कहा कि यह पूरा विवाद उनके लिए एक सीख है और वह भविष्य में अपने कंटेंट और काम करने के तरीके को लेकर अधिक जिम्मेदार रहने की कोशिश करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मिल रही आलोचना को वह स्वीकार करते हैं और इससे सीख लेकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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