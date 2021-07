Commissioner Dog Missing: कमिश्‍नर का पालतू कुत्ता खो जाए और वो पूरे महकमे को कुत्ता ढूंढ़ने के काम में लगा दे तो सोचिए क्या नजारा होगा. ऐसी एक खबर पाकिस्तान से आ रही है. वहां लोग ये देखकर हैरान हैं कि कमिश्‍नर अपने कुत्ते के लिए क्या कुछ कर सकते हैं.Also Read - Jugaadu Hathi Ka Video: लगी थी तेज भूख, पेड़ की पत्तियों तक नहीं पहुंच रही थी सूंड, तो हाथी ने लगाया गजब का जुगाड़

बताया जा रहा है कि घटना पाकिस्तान के गुजरांवाला की है. यहां के कमिश्‍नर जुल्फिकार अहमद घूमान का पालतू कुत्‍ता मंगलवार को गुम हो गया. और मच गई पूरे विभाग में अफरा-तफरी.

हर किसी को कुत्ता ढूंढने का काम मिल गया. कुत्ते के लिए लोगों के घर की तलाशी ली गई. यही नहीं, लाउडस्‍पीकर पर कुत्‍ते के गुम होने का ऐलान तक किया गया.

पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर ये खबर छाई रही. पत्रकार Naila Inayat ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया. कैप्शन लिखा,

*Kutta ghoom hogaya* Gujranwala Commissioner’s pet dog goes missing, state machinery is utilitised, including speaker announcements on rickshaws to recover the dog.

देखें वीडियो-

*Kutta ghoom hogaya* Gujranwala Commissioner’s pet dog goes missing, state machinery is utilitised, including speaker announcements on rickshaws to recover the dog. pic.twitter.com/FcUV6qRHvo — Naila Inayat (@nailainayat) July 27, 2021

बताया जा रहा है कि कमिश्‍नर इतने परेशान इसलिए हो गए क्योंकि उनके पालतू कुत्ते की कीमत करीबन 4 लाख रुपए है. ये खबरें भी दिखाई जा रही हैं कि उन्होंने उसी दिन अधिकारियों को आदेश दिया कि उन्‍हें उनका कुत्‍ता मिलना ही चाहिए हर हालत में.

बहरहाल, खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 10.2K views मिल चुके हैं. लोग इस पोस्ट पर काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.