Viral Video: कुत्ते ने पंजे से फाड़ दिया सीएम का पोस्टर, थाने में तर्ज कराई गई शिकायत

Viral Video: एक अजीबो-गरीब घटना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी का पोस्टर फाड़ने पर एक कुत्ते के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह कुत्ता एक घर की दीवार पर लगा मुख्यमंत्री का पोस्टर फाड़ता हुआ दिख रहा है. महिलाओं के एक समूह ने विजयवाड़ा में कुत्ते के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत दसारी उदयश्री नाम की महिला ने दर्ज कराई है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वह विपक्षी तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी) की कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कुछ अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कुत्ते और मुख्यमंत्री के अपमान के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है.

उन्होंने समाचार चैनलों को बताया कि वह जगन मोहन रेड्डी का काफी सम्मान करती हैं. उन्होंने कहा कि एक कुत्ते के इस तरह के नेता का अपमान करने से, जिनकी पार्टी ने 151 सीटों पर जीत दर्ज की है, राज्य के छह करोड़ लोगों को दु:ख पहुंचा है.