Congress 137th Foundation Day: भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज मंगलवार (28 दिसंबर, 2021) को अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है. इस मौके पर देशभर के पार्टी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress Interim president Sonia Gandhi) भी इस मौके पर खुद वहां उपस्थित रहीं. हालांकि पार्टी का झंडा फहराने के दौरान उनसे एक छोटी सी गलती हो गई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है.

देख सकते हैं कि सोनिया गांधी कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे ही झंडा फहराने के लिए एक पोल के पास पहुंची सब गड़बड़ हो गया. उन्होंने झंडा फहराने के लिए जैसी ही रस्सी खींची वो व्यवस्थित नहीं हुआ. तब वहां मौजूद एक अन्य शख्स ने जैसे ही जोर से रस्सी खींची पार्टी का झंडा सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में आ गया. पूरी घटना का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर अपलोड किया है.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | Congress flag falls off while being hoisted by party's interim president Sonia Gandhi on the party's 137th Foundation Day#Delhi pic.twitter.com/A03JkKS5aC

— ANI (@ANI) December 28, 2021