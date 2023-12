सोचिए क्या हो? अगर आप घर में खाना बना रहे हो ओर अचानक से ब्लास्ट हो जांए. जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है पंजाब के पटियाला जिले के एक घर में. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी. पटियाला के एक घर में किचन में काम कर रही महिला के साथ ये हादसा हुआ है.

बता दें कि ये धमाका जानबूझकर नहीं किया गया बल्कि गलती से हुआ है. दकअसल, किचन में काम कर रही महिला कुकर में खाना बना रही थी कि इसी बीच कुकर बम की तरह फटा और अफरातफरी मच गई. अच्छी बात ये है कि इस हादसे में घर के किसी भी सदस्य को कोई गंभीर चोट नहीं आई. वायरल हो रहे वीडियो की रिकॉर्डिंग घर में लगे सीसीटीवी वीडियो की मदद से सामने आया है. ये काफी भयावह लग रहा है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला किचन में खाना बना रही होती है और घर के अंदर बच्चा खेल रहा होता है कि तभी अचानक से ब्लास्ट हो जाता है. वीडियो देख सब हैरान रह जाते हैं. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो शॉक में पड़ गया है. इसे देखने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

CCTV visuals captured a cooker blast in the kitchen while preparing ‘Saag.’ Luckily, no one got injured and everyone was saved. #Patiala #Punjab pic.twitter.com/DHwirQoGXx

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) December 13, 2023