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Cops Emotional Salute To Elder Brother At Passing Out Parade Video Went Viral

VIDEO: पुलिस की वर्दी में छोटे भाई ने किया सैल्यूट, देखकर खुशी में फूट-फूटकर रोने लगा बड़ा भाई

वायरल क्लिप में एक पुलिस परेड का दृश्य नजर आता है. वर्दी पहने एक जवान पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है. जैसे ही वह सामने खड़े अपने बड़े भाई के करीब पहुंचता है, माहौल अचानक भावुक हो जाता है.

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है. (photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि असल जिंदगी का वो पल है, जहां एक सलामी ने रिश्तों की गहराई दिखा दी. वायरल क्लिप में एक पुलिस परेड का दृश्य नजर आता है. वर्दी पहने एक जवान पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है. जैसे ही वह सामने खड़े अपने बड़े भाई के करीब पहुंचता है, माहौल अचानक भावुक हो जाता है.

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भावुक कर देगा नजारा

बताया जा रहा है कि छोटा भाई हाल ही में पुलिस में भर्ती हुआ है और परेड के दौरान उसने अपने बड़े भाई को सलामी दी. यह पल बड़े भाई के लिए बेहद खास बन गया. सलामी मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह खुद को संभाल नहीं पाया. वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक-दूसरे को देखते रहते हैं. इसके बाद छोटा भाई आगे बढ़ता है और दोनों गले मिल जाते हैं. यह सीन इतना सच्चा और भावुक है कि देखने वाले भी खुद को रोक नहीं पा रहे.

क्या बोले नेटिजन्स

इंटरनेट पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है. यूजर्स इसे भाई-भाई के रिश्ते की असली मिसाल बता रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि यह सिर्फ एक सलामी नहीं, बल्कि सालों के संघर्ष और सपनों की जीत का पल है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि बड़े भाई अक्सर अपने छोटे भाई के लिए रास्ता बनाते हैं और जब वही छोटा भाई सफलता हासिल करता है, तो वह गर्व आंसुओं में बदल जाता है.

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यह वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कंटेंट में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियां भी छिपी होती हैं.

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