Corona Vaccination Fake Video: देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है. इस बीच लोगों की मांग है कि आम जन के साथ-साथ सरकारी अधिकारी, मंत्री भी आगे आकर वैक्सीन लें. इसी कड़ी में सोशल मीडिय पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. इस वीडियो में कुछ सरकारी अधिकारी वैक्सीनेशन का फेक वीडियो बनवाते दिख रहे हैं. Also Read - Whale Video: बॉल के साथ इतने मजे से खेल रही ह्वेल, बड़े-बड़े खिलाड़ियों को दे सकती है मात...

लोग ये देख हैरान हैं कि सरकारी अधिकारी इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. Also Read - Traffic Police Video: ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए करते हैं Moonwalk, लोगों के दिल को भाया ये जुदा अंदाज

वीडियो में तथाकथित तौर पर कर्नाटक के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के डीएमओ नागेंद्रप्पा और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल रजनी दिख रहे हैं. इन्होंने मीडिया कवरेज के लिए कोवैक्सीन का टीका लगाए जाने का नाटक किया है. Also Read - Bike Video: कंधे पर बाइक उठा खेत में घूमता रहा शख्स, लोग बोले- ये है देसी सन्नी देओल...

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर Deadpool Reddy अकाउंट से शेयर किया था. लिखा था,

Tumkur District Medical officer and Govt Nursing College Principal acting as if They Took Corona Vaccine…

Vellake nammakam unnattu ledu 🙇🏻

हालांकि बाद में ये वीडियो इस ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया गया. लेकिन सोशल मीडिया पर कई दूसरे हैंडल्स से इसे शेयर किया जा रहा है.

देखें वीडियो-

Dear @BSYBJP @CMofKarnataka @drashwathcn Recd this video on WA of what appears to be a video of faking the corona vaccination by Tumkur DMO and their team. How will you instil confidence in general public about the vaccine? @narendramodi @drharshvardhan @RMCpost pic.twitter.com/xIrAZacsvd

— Incredible Indian (@thetaxaholic) January 21, 2021