Corona Vaccination Video: कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अलग-अलग तरह की भ्रांतियां हैं. इस बीच वैक्सीन का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने धूम मचा दी है. इस वीडियो में आदमी कोरोना की वैक्सीन लगाते हुए इतना डरा दिख रहा है कि उसके मुंह से चीखें निकल रही हैं. Also Read - Kumkum Bhagya Fame Sriti Jha's Asexual Video Viral:सृति झा बोलीं- सेक्स उनके लिए...

सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल है. इस वीडियेा को बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Are our vaccination centres prepared for this? Also Read - Best Viral Video on Internet Today: मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कुत्ता दे रहा है 'आशीर्वाद', भक्तों ने सिर झुका कर किया नमन

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स को स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन देने का प्रयास कर रहे हैं और वह डर के मारे कुर्सी से ही गिर जाता है.

वो चीखता-चिल्लाता भी है. ये वीडियो देख लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं

इस वीडियो को अब तक 298.9K views मिल चुके हैं. इस पर कमेंट्स और शेयर, रि-शेयर करने का दौर जारी है.

Hilarious…🤣😀😃😁😆😅😂😜🤪🤓😎…he deserves all the emojis of this world…😂

OMG

This one is seriously hilarious 😂

Never seen someone doing like this 😎

— Sumit Sinha (@sumitsinha0601) January 13, 2021