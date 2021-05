Corona Vaccine Ka Dar: कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए एक लड़की इतना डरी कि उसका वीडियो वायरल हो रहा है. गजब की बात तो ये है कि इसे इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर्स को लगा, चलो जान छूटी. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. Also Read - कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 44,438 नए मामले, 239 मरीजों की मौत

वीडियो में दिखता है कि लड़की वैक्सीन लगवाने बैठी है. उसने पीले रंग की टीशर्ट पहनी हुई है. जैसे ही हेल्थकर्मी हाथ में इंजेक्शन लेकर आती है, लड़की का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है. Also Read - मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं दिया था ऑर्डर? सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा- हमें 1,732 करोड़ रुपये मिले

साथ आया शख्स उसे पकड़ता है. मुंह बंद कर देता है. पर वो मम्मी-मम्मी चिल्लाने लगती है. Also Read - होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को कॉल करें डॉक्टर, ऑक्सीमीटर भी पहुंचाया जाए: अरविंद केजरीवाल

जैसे-तैसे लड़की को इंजेक्शन लगा दिया जाता है. मजेदार बात ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद हेल्थकर्मी उसे गुस्से से कहती है- ‘दफा हो जाओ’.

इस वीडियो को Logical Thinker ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

18+Vaccination started. And look at our Bravehearts

देखें वीडियो-

18+Vaccination started. And look at our Bravehearts 😂😝😝 pic.twitter.com/Qu8JOocGPE — Logical Thinker (@logicalkpmurthy) May 3, 2021

लोग इस लड़की को डरपोक कह रहे हैं और कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ कह रहे हैं कि ये ओवर रिएक्ट कर रही है.