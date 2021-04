Corona Warriors Viral Video: कोरोना में जो लोग दिन-रात की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगे हैं, वो हैं कोरोना वॉरियर्स. इस मुश्किल समय में वो ही हैं जो सबकी उम्मीद हैं. ऐसे में तस्वीरों के जरिए उनका आभार व्यक्त करते एक विज्ञापन आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. Also Read - Padmashree Anuj Sharma Singing Video: कोविड से संक्रमित पति-पत्नी, अस्पताल में भर्ती, गाया- ज़िन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है...भावुक हुए लोग

इस विज्ञापन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इमोशनल कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.

वीडियो में दिखता है कि लोग कैसे एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं और उम्मीद कायम है. ये विज्ञापन कोका कोला कंपनी (Coca-Cola Advertisement) का है.

इस विज्ञापन से उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने लिखा,

Optimism. A universal religion we can all belong to… Thank you Coca Cola

देखें पोस्ट-

Optimism. A universal religion we can all belong to… Thank you Coca Cola pic.twitter.com/IAen8i4tCl — anand mahindra (@anandmahindra) April 29, 2021

हालांकि ये वीडियो पिछले साल महामारी के बाद जारी किया गया था, लेकिन लोग इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक मान रहे हैं.

इस वीडियो को अब तक 43.5K views मिल चुके हैं. लोग कमेंट में इमोशनल पोस्ट लिख रहे हैं.