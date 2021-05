Viral Video of Dance of Old Couple: सोशल मीडिया (Social Media) हर रोज कई मजेदार वीडियोज वायरल होते रहते है. ऐसा ही एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा म्यूजिक की धुन पर नाचता नज़र आ रहा है. इस वीडियो को देखकर आप यह कह सकतें है कि ‘दिल तो बच्चा है जी’. वाडियो में बुजुर्ग पति-पत्नी बड़ी ही मस्ती और रोमांटिक अंदाज़ में धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. कपल को देखकर बिलकुल भी नहीं लगता कि इतने बुजुर्ग होने के बाद वह इतने एक्टिव और मजेदार है. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. Also Read - दुल्हन का इस तरह हुआ स्वागत, लोग बोले-यह तो हर लड़की का है सपना, आप भी देखें Viral Video

आपकों बता दें कि वीडियो Fred Schultz नाम के यूजर ने ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यह कपल रॉक म्यूजिक पर जबरदस्त डांस कर रहा है और मस्ती भरे अंदाज़ में ठुमके लगा रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो गया है और अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है. कइ लोग इस वीडियो को शेयर और रिट्वीट भी कर रहे हैं.

देखें Video-

They still got it. 😏😜💃🏻🕺 pic.twitter.com/gzv1uo3Ghc — Fred Schultz (@fred035schultz) May 7, 2021

यह वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और लोगों को यह खूब पसंद आ रहा है. लोग इस बुजुर्ग दपंति की खूब तारीफ कर रहे है और अबतक 20 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है.