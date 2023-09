Fight Viral Video: मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो स्टाफ से कपल ने किया झगड़ा, देखें कैसे चिल्ला-चिल्लाकर काटा बवाल

Viral Video: यात्रियों का एयरलाइन स्टाफ से झगड़ना या बहस करना कोई नई बात नहीं है. एक बार फिर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो गया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक कपल मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के स्टाफ से लड़ रहा है. वीडियो में एक आदमी को स्टाफ पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, स्टाफ पूरी तरह से शांत था और स्थिति को संभालने की कोशिश करता रहा.

वीडियो के मुताबिक, उन्हें अहमदाबाद के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ की तरफ से बोर्डिंग गेट बंद कर दिए जाने के कारण वे अपनी फ्लाइट नहीं ले पाए. क्लिप में कपल को समझाते हुए दिखाया गया है कि उन्हें देर हो गई क्योंकि गेट तक पहुंचने में उन्हें थोड़ा समय लग गया लेकिन आदमी केवल स्टाफ पर चिल्लाता रहा और वहां मौदूज सभी लोग इस झगड़े को देखने लगे.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए. कुछ लोगों का मानना ​​है कि इंडिगो ने नियमों का पालन नहीं किया. एक व्यक्ति ने कहा, ‘इंडिगो का कोई नियम नहीं है, वे इसे अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं. कई बार देखा गया है जहां इंडिगो के यात्रियों को इंडिगो की फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है. जिन यात्रियों को चढ़ने की अनुमति नहीं है उनके पैसे वापस करें. ग्राहक के पैसे की कीमत पर नियम न बनाएं.’

Kalesh b/w Indigo Employee and A Couple who are late for the Boarding at Mumbai airport pic.twitter.com/vPvL8D4Xlk

