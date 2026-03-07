By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Couple Ka Video: प्रेमिका के सामने नाक रगड़ी फिर भी पड़ गई लात, नहीं देखा होगा प्रेमी का ऐसा अपमान
Couple Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि प्रेमी नाक रगड़कर प्रेमिका से उसे माफ करने के लिए कहता है, मगर बेचारे को उल्टा लात पड़ गई.
Couple Ka Viral Video: दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी कथित प्रेमिका को मनाने के लिए अपनी नाक जमीन पर रगड़ दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ लात और अपमान मिला. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों को हैरान कर रही है कि प्यार के नाम पर कोई इतना नीचे गिर सकता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रेमी बार-बार माफी मांगते हुए प्रेमिका के पैरों के पास झुकता है, लेकिन प्रेमिका ना सिर्फ उसे माफ करने से इनकार करती है, बल्कि उसे लात मारकर भगा देती है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला
बताया गया है कि घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में घटी, जहां आसपास कई छात्र खड़े होकर तमाशा देख रहे थे. वीडियो की शुरुआत में प्रेमी घुटनों के बल बैठकर प्रेमिका के सामने गिड़गिड़ाता नजर आता है. वो अपनी नाक प्रेमिका के जूतों पर रगड़ते हुए कहता है कि मैं सॉरी बोल रहा हूं. मगर कथित प्रेमिका उसकी बेबसी को ड्रामा बताती है. प्रेमिका कहती है कि उसे किसी भी हाल में अब उसके साथ नहीं रहना है. वो बेइज्जती करा रहा है.
प्रेमिका ने मारी प्रेमी को लात
फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है वो किसी को भी हैरान कर देगा. इसमें देखेंगे कि प्रेमी पर गुस्सा निकालने के बाद प्रेमिका ने पूरी ताकत से उसकी छाती पर लात मारती है. इससे प्रेमी जमीन पर गिर जाता है. मालूम हो हैरान करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स नाम @RealPushprajX के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन दिया गया है, ‘गर्लफ्रेंड नाराज हो गई तो लड़का लड़की के जूते पर नाक रगड़कर माफी मांग रहा है लेकिन लड़की ने लात मार कर भगा दिया.’
एक्स पर देखें वीडियो
ये देश के भविष्य है भाऊ श्री वाले
गर्ल फ्रेंड नाराज हो गई तो लड़का लड़की के जूते पर नाक रगड़कर माफी मांग रहा है लेकिन लड़की ने लात मार कर भगा दिया माफ नहीं किया…
ये तो लड़का कहलाने के लायक…..see more pic.twitter.com/Cm0FgYBYCD
— Pushpraj sharma (@RealPushprajX) March 6, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
मालूम हो पोस्ट को अब तक हजारों लाइक्स, रीपोस्ट और कमेंट्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘देश के युवाओं की गिरती हुई स्थिति’ बताया, जबकि कुछ ने इसे स्क्रिप्टेड वीडियो करार दिया. स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी रूप में वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.