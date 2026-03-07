  • Hindi
  • Viral
  • Couple Ka Video Boy Rubbed Nose In Front Of His Girlfriend But Got Kicked Shocking Video Went Viral

Couple Ka Video: प्रेमिका के सामने नाक रगड़ी फिर भी पड़ गई लात, नहीं देखा होगा प्रेमी का ऐसा अपमान

Couple Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि प्रेमी नाक रगड़कर प्रेमिका से उसे माफ करने के लिए कहता है, मगर बेचारे को उल्टा लात पड़ गई.

Published date india.com Published: March 7, 2026 12:33 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Couple Viral Video
प्रेमिका के सामने नाक रगड़ते हुए प्रेमी का वीडियो वायरल है. (Photo/X)

Couple Ka Viral Video: दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी कथित प्रेमिका को मनाने के लिए अपनी नाक जमीन पर रगड़ दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ लात और अपमान मिला. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों को हैरान कर रही है कि प्यार के नाम पर कोई इतना नीचे गिर सकता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रेमी बार-बार माफी मांगते हुए प्रेमिका के पैरों के पास झुकता है, लेकिन प्रेमिका ना सिर्फ उसे माफ करने से इनकार करती है, बल्कि उसे लात मारकर भगा देती है.

अमेरिका में यहूदी आबादी कितने % है, जवाब सुनकर सचमुच चक्कर आ जाएंगे

दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला

बताया गया है कि घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में घटी, जहां आसपास कई छात्र खड़े होकर तमाशा देख रहे थे. वीडियो की शुरुआत में प्रेमी घुटनों के बल बैठकर प्रेमिका के सामने गिड़गिड़ाता नजर आता है. वो अपनी नाक प्रेमिका के जूतों पर रगड़ते हुए कहता है कि मैं सॉरी बोल रहा हूं. मगर कथित प्रेमिका उसकी बेबसी को ड्रामा बताती है. प्रेमिका कहती है कि उसे किसी भी हाल में अब उसके साथ नहीं रहना है. वो बेइज्जती करा रहा है.

प्रेमिका ने मारी प्रेमी को लात

फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है वो किसी को भी हैरान कर देगा. इसमें देखेंगे कि प्रेमी पर गुस्सा निकालने के बाद प्रेमिका ने पूरी ताकत से उसकी छाती पर लात मारती है. इससे प्रेमी जमीन पर गिर जाता है. मालूम हो हैरान करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स नाम @RealPushprajX के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन दिया गया है, ‘गर्लफ्रेंड नाराज हो गई तो लड़का लड़की के जूते पर नाक रगड़कर माफी मांग रहा है लेकिन लड़की ने लात मार कर भगा दिया.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो पोस्ट को अब तक हजारों लाइक्स, रीपोस्ट और कमेंट्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘देश के युवाओं की गिरती हुई स्थिति’ बताया, जबकि कुछ ने इसे स्क्रिप्टेड वीडियो करार दिया. स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी रूप में वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.