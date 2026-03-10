By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Couple Ka Video: जिस लड़के ने ट्रेन में सीट दी उसे ही दिल दे बैठी लड़की, फिर घर से भागकर कर ली शादी | मजेदार है वीडियो
Couple Ka Viral Video: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि लड़की बताती है कि उसे ट्रेन में सीट की वजह से लड़के से प्यार हो गया. फिर दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली.
Ladka Ladki Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प लव स्टोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक नवविवाहित जोड़ा नजर आता है, जिसके गले में जयमाला पड़ी हुई है. लड़का और लड़की साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि लड़की ने काला चश्मा लगाया हुआ है. दावा किया जा रहा है कि दोनों ने हाल ही में शादी की है और उनकी मुलाकात की कहानी सुनकर लोग हैरान रह जा रहे हैं.
लड़की ने सुनाई अपनी प्रेम कहानी
वायरल वीडियो में जब दोनों से उनकी प्रेम कहानी के बारे में पूछा गया तो लड़की ने जो किस्सा बताया, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया. लड़की के मुताबिक उसकी और लड़के की मुलाकात किसी पार्टी या कॉलेज में नहीं, बल्कि ट्रेन के सफर के दौरान हुई थी. उस समय वह ट्रेन में यात्रा कर रही थी, लेकिन उसे बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही थी.
दिल को छू गई लड़की की बात
लड़की ने बताया कि ट्रेन काफी भरी हुई थी और वह खड़ी होकर सफर कर रही थी. तभी पास में बैठे लड़के ने उसका हाल देखा और बिना किसी झिझक के अपनी सीट उसे दे दी. लड़के के इस व्यवहार ने लड़की को काफी प्रभावित किया. उसने बताया कि आज के समय में ऐसा व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए उसे लड़के की यह बात दिल को छू गई.
फिर दोनों को प्यार हो गया
सीट मिलने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. पहले सामान्य बातचीत हुई, फिर धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को जानने लगे. ट्रेन का सफर खत्म होने के बाद भी दोनों ने संपर्क बनाए रखा और फोन पर बातें करने लगे. बातचीत का यह सिलसिला आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार हो गया.
घर से भागकर की शादी
लड़की ने बताया कि करीब दो महीने तक दोनों एक-दूसरे से बात करते रहे और एक-दूसरे को समझते रहे. इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. परिवार की सहमति नहीं मिलने की आशंका के कारण उन्होंने आखिरकार भागकर शादी कर ली.
अब दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस अनोखी प्रेम कहानी पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि एक छोटी सी अच्छी आदत भी किसी की जिंदगी बदल सकती है, जबकि कुछ लोग इस कहानी को फिल्मी स्टाइल की लव स्टोरी बता रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है.
सत्यता की पुष्टि नहीं
वीडियो इंस्टाग्राम पर sutta_gram नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. यहां स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम किसी भी रूप में वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. बहुत संभावना है कि वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया हो सकता है.