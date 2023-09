दिल्ली मेट्रो बन रही अश्लीलता का अड्डा! फिर वायरल हो गया कपल के किस करने का Video

Kissing Viral Video: दिल्ली मेट्रो के कोच से कपल के कभी डांस, कभी झगड़े और सभी रोमांस करते हुए वीडियो वायरल होते हैं. इस बार एक और क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिससे लोग काफी गुस्से में हैं. इस वीडियो में एक कपल को चलती मेट्रो के कोच में दरवाजों के पास गले मिलते और किस करते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में दावा किया गया है कि यह घटना आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास हुई. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बार-बार यात्रियों से ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने और ट्रेन के अंदर उचित व्यवहार करने का आग्रह किया है. हालांकि, इंडिया.कोम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को कैप्शन दिया गया, ‘आनंद विहार का एक और वीडियो दिल्ली मेट्रो (OYO). शायद हम भूल गए हैं कि प्यार अंधा होता है, लोग नहीं.’

Another emotional video of Anand Vihar #delhimetro (OYO).

Maybe we have forgotten that love is blind, people are not.

