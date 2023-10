Couple Kissing Video: लड़के-लड़की की अश्लील हरकत, देखें कैसे चलती कार के रूफटॉप पर एक-दूसरे को किया बार-बार Lip Kiss

Couple Kiss Viral Video: सोशल मीडिया पर लंबे समय से बेशर्मी भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं. कभी दिल्ली मेट्रो में तो कभी खुली सड़क पर लोग आशिकी करते नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो गया है. ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे का है. इसमें एक लड़का और लड़की सरेआम कार के सनरूफ से बाहर गर्दन निकालकर एक दूसरे को लिप किस करते हुए नजर आए.

एक्स (X) पर वायरल क्लिप को @DharaniBRS नाम के यूजर ने शेयर किया है. कैप्शन में हैदराबाद पुलिस को टैग करते हुए लिखा- उम्मीद है पुलिस इनपर अनसेफ ड्राइविंग और लोगों को असुविधा पहुंचाने के लिए एक्शन लेगी. कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो हैरदाबाद का है. महज 25 सेकंड के क्लिप में देखा जा सकता है कि कपल सनरूफ खोलकर आराम से गाड़ी के छत पर बैठे हुए हैं और खूब रोमांस कर रहे हैं.

Hope @hydcitypolice will take action on this unsafe driving mode & Inconvenience caused to public.. #PVNRExpressway pic.twitter.com/K2QgqgpStp

— Dharani (@DharaniBRS) October 15, 2023