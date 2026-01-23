By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: गरीबी देखकर प्रेमिका ने छोड़ दिया प्रेमी, मगर ब्रेकअप होते ही चमक उठी बंदे की किस्मत | देखें वीडियो
Viral Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि प्रेमिका रोते हुए बताती है कि गरीबी में प्रेमी उसके साथ रहा, मगर जैसे ही ब्रेकअप किया बंदे की विदेश में नौकरी लग गई.
Couple Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर कर रही है. ये कहानी इतनी मजेदार और इमोशनल है कि लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहे हैं. लड़की का दावा है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को गरीबी की वजह से छोड़ दिया, लेकिन ब्रेकअप के ठीक बाद लड़के की किस्मत ऐसी पलटी कि वो अब न्यूजीलैंड में जॉब कर रहा है और लग्जरी लाइफ जी रहा है. वीडियो में लड़की बेहद इमोशनल अंदाज में बता रही है कि वो दो साल से उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी. लेकिन लड़के के पास बाहर घूमने-फिरने या कुछ खाने के लिए भी 200 रुपये नहीं होते थे.
ब्रेकअप के बाद मिल गई नई नौकरी
लड़की आगे कहती है, ‘जब भी मैं कहती थी बेबी चलो बाहर खाते हैं, तो वो बोलता था घर पर ही बर्गर बना लेंगे.’ लड़की बताती है कि उसने कई बार पैसे दिए, सोचा कि वो प्यार करता है, एक दिन कमाएगा. लेकिन जब वो नहीं कमाया, तो उसने ब्रेकअप कर लिया. मगर इसके बाद जो कुछ हुआ लड़की ने सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा. ब्रेकअप के ठीक बाद लड़के को न्यूजीलैंड में हाई-पेइंग जॉब मिल गई. अब वो नई गर्लफ्रेंड के साथ 5-स्टार होटलों में डिनर करता है. लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा है. लड़की वीडियो में रोते हुए कहती है, ‘मेरे लिए तो 5 रुपये भी नहीं थे, और अब वो 5-स्टार में जा रहा है. मेरी किस्मत ही खराब है.’
एक्स पर देखें वीडियो
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 22, 2026
वायरल वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स
ये वीडियो @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अब तक लाखों व्यूज, लाइक्स और शेयर्स बटोर चुका है. नेटिजन्स वायरल वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने कमेंट किया लड़की पनौती थी. तो किसी ने कहा, ‘अब लड़के की लाइफ सेट हो गई.’ मालूम हो सोशल मीडिया यूजर्स लड़की को “karma is real” कहकर ट्रोल कर रहे हैं. हालांकि क्या ये स्टोरी रियल है या स्क्रिप्टेड, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. बरहाल वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखा जाना चाहिए.