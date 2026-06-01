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प्रेम विवाह के लिए नहीं मान रहे घरवाले? लड़की ने बताया ऐसा जुगाड़ तुरंत आते ही छा गया वीडियो

आमतौर पर प्रेम विवाह को लेकर परिवारों में लंबी बातचीत, मनाने की कोशिशें और रिश्तेदारों की बैठकों की चर्चा होती है. लेकिन वायरल वीडियो में दिखाई दे रही लड़की का दावा है कि उसके मामले में कोई भी समझाइश काम नहीं आई.

Written by: Ikramuddin
Published: June 1, 2026, 11:37 PM IST
Viral Video Today
लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है. वीडियो में एक नवविवाहित लड़की अपनी लव स्टोरी सुनाती नजर आती है. लेकिन लोगों का ध्यान उसकी प्रेम कहानी से ज्यादा उस तरीके ने खींच लिया, जिसके जरिए उसने अपने परिवार को शादी के लिए राजी किया. आमतौर पर प्रेम विवाह को लेकर परिवारों में लंबी बातचीत, मनाने की कोशिशें और रिश्तेदारों की बैठकों की चर्चा होती है. लेकिन वायरल वीडियो में दिखाई दे रही लड़की का दावा है कि उसके मामले में कोई भी समझाइश काम नहीं आई. जब परिवार उसकी पसंद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसने ऐसा कदम उठाया, जिसकी अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

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लड़की ने बताया अनोखा तरीका

वीडियो में लड़की मांग में सिंदूर लगाए दिखाई देती है और अपनी शादी का किस्सा साझा करती है. उसके मुताबिक, परिवार को मनाने के लिए उसने ऐसा दबाव बनाया कि आखिरकार घरवालों को उसकी बात माननी पड़ी. लड़की ने बताया कि परिवार को मनाने के लिए वो टॉपर पर चढ़ गई. दावा है कि इसके बाद परिवार ने ना सिर्फ रिश्ते को स्वीकार किया बल्कि शादी भी करा दी.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों ने इसे अलग-अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स का कहना है कि प्यार के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं. वहीं कई लोगों ने इस पूरे मामले को गलत तरीका बताते हुए कहा कि रिश्तों में बातचीत और भरोसा ज्यादा जरूरी होता है. वीडियो इंस्टाग्राम पर otter.8668623 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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