क्या आपने कभी किसी को धोती-साड़ी में स्कीइंग करते देखा है. अगर नहीं, तो ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा. इस वीडियो में एक कपल यही कर रहा है. यही वजह है कि अनोखी स्कीइंग की वजह से ये खूब वायरल भी हो रहा है.

वायरल वीडियो में दिखता है कि कपल बर्फ पर स्कीइंग का लुत्फ उठा रहा है. दोनों बेहद खुश हैं और इस पल को काफी एंज्वॉय भी कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि ये वीडियो अमेरिका में रहने वाले कपल का है. इसमें भारतीय मूल का जोड़ा दिखाई दे रहा है.

वीडियो मिनेसोटा में स्कीइंग करने के दौरान फिल्माया गया है. वीडियो में जो कपल दिख रहा है उनका नाम है दिव्य और मधू. दोनों ने ने स्टैंडर्ड स्कीइंग के लिए पहने जाने वाले कपड़े और गियर्स नहीं पहने.

divyamaiya इंस्टाग्राम अकांउट पर ऐसे वीडियो और पोस्ट शेयर किए गए हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, We needed to do something really crazy today to distract ourselves!

बता दें कि लोग उनके पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. यही नहीं, कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं.