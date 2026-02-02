  • Hindi
Couple Viral Video: प्लान बनाकर प्रेमिका को मंडप से ले भागा प्रेमी, देखकर सूख गए सारे मेहमान | Viral हुआ ये Video

Couple Viral Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शख्स मंडप से अपनी प्रेमिका को ले भागता है. वहां जो सीन बना शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा.

Published: February 2, 2026 3:05 PM IST
Photo: sarif_video/Instagram

Couple Viral Video: विवाह से जुड़ा कब कौन सा नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. इनमें कई सीन तो दू्ल्हा-दुल्हन के साथ-साथ मेहमानों को भी चौंका देते हैं. फिलहाल विवाह से ही जुड़ा एक वीडियो ध्यान खींच रहा है, जो दुल्हन और उसके प्रेमी का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहे सीन के मुताबिक एक शख्स अपनी प्रेमिका को उसकी शादी के मंडप से उठा ले गया. आमतौर पर ऐसे सीन सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में चल रही होती हैं और अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है. मेहमान कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वहां अफरा-तफरी मच जाती है.

बाइक से मंडप में एंट्री
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो को देख मालूम चलता है कि प्रेमी को जब प्रेमिका की शादी की खबर मिली होगी, तो वह गुस्से में आ गया होगा. देखकर लगता है कि प्रेमिका भी इस शादी से खुश नहीं थी. इसके बाद प्रेमी कुछ बदमाशों की टोली के साथ शादी स्थल पर पहुंचता है. हैरानी की बात यह है कि वह बाइक लेकर सीधे मंडप के पास तक पहुंच जाता है. उसके साथ आए लोग सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, जिससे कोई उसे रोक नहीं पाता. प्रेमी को देखते ही दुल्हन बिना देर किए बाइक पर बैठ जाती है. इसके बाद प्रेमी सबके सामने अपनी प्रेमिका को लेकर वहां से फरार हो जाता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by @sarif_video

खूब वायरल हो रहा वीडियो
शादी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर sarif_video नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. इसे हजारों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में लाइक्स व कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ लोग इसे सच्चा प्यार बता रहे हैं, तो वहीं कई यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रैंक हो सकता है. फिलहाल इस वीडियो की वास्तविकता की कोई पुष्टि नहीं हुई है. यही वजह है कि लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

