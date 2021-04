Covid-19 Ambulance Rate: जहां कोविड-19 की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है, हजारों लोग टेस्ट और ईलाज कराने सड़कों पर आ रहे हैं, वहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो किसी के भी होश उड़ा दें. कालाबाजारी और लूटपाट के अलावा मरीजों से मनमर्जी दाम वसूलते लोगों से जुड़ी ये खबर वायरल हो रही है. Also Read - Dalit Dulha On Ghodi: इस गांव में पहली बार घोड़ी पर चढ़ा दलित दूल्हा, बड़ी संख्या में पुलिसबल रहा मौजूद, ऐसा था नजारा

वायरल पोस्ट में दिखता है कि एंबुलेंस के भाड़े का एक बिल शेयर किया गया है. इस बिल में बकायदा 4 किमी के सफर के लिए 10 हजार रुपए चार्ज किए गए हैं.

ये तस्वीर तब वायरल होने लगी जब इसे IPS Arun Bothra ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Ten thousand rupees for a distance of four kms. Ambulance rental in Delhi.

The world is watching us today. Not only the devastation but also our moral values.

देखें पोस्ट-

Ten thousand rupees for a distance of four kms. Ambulance rental in Delhi. The world is watching us today. Not only the devastation but also our moral values. pic.twitter.com/dZoJpSbF6c — Arun Bothra (@arunbothra) April 28, 2021

इस पोस्ट को अब तक 27.8K Likes मिले हैं. लोग कमेंट कर हैरानी जता रहे हैं कि कुछ लोग इस नाजुक समय में भी ऐसा काम कर सकते हैं.