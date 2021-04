Covid 19 Doctor Crying Video Viral: देश भर में कोरोना के नए मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं. लोग परेशान हैं और डॉक्टर लाचार. आम लोग ही नहीं, कोविड 19 की इस दूसरी लहर से डॉक्टर्स भी टूट रहे हैं. यकीन न हो तो वायरल हो रहा ये वीडियो देख लीजिए. इस वीडियो में मुंबई की एक डॉक्टर लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना को हल्के में बिल्कुल न लें. Also Read - PM Modi की बैठक में Delhi CM केजरीवाल ने लगाई गुहार, बताएं-Oxygen के लिए किसको फोन करें

वायरल वीडियो मुंबई की इन्फीशियस डिसीज फिजीशियन डॉ. तृप्ति गिलाडा का है. वीडियो में डॉक्टर रोते हुए दिख रही हैं.

डॉ. तृप्ति नम आंखों से लोगों से अपील कर रही हैं कि हालात काफी खराब हैं और मास्क पहनना बहुत जरूरी. उन्होंने कहा कि अपने करियर में उन्होंने इतने खराब हालात आज तक नहीं देखे.

उन्होंने कहा, ‘अगर आपको लगता है कि एक साल से कोरोना नहीं हुआ है और आप कोई सुपरहीरो हो या आपकी इम्युनिटी बहुत अच्छी है या आपको कुछ नहीं होगा, तो आप गलतफहमी में हो. हम 35 साल के युवाओं को भी देख रहे हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है’.

वीडियो में डॉक्टर बेहद भावुक दिख रही हैं. उन्होंने कहा, ‘मैंने इतना हेल्पलेस कभी महसूस नहीं किया’.

देखें वायरल वीडियो-

Dr. Trupti Gilada breaks down. We can feel the helplessness in her Voice due to lack of resources.

Please wear your Mask for our doctors.

1) pic.twitter.com/KfAVt3Rz4g

— Maggi (@JainMaggii) April 20, 2021