Covid-19 patient Preparing For CA Exam: हौसले बुलंद हों तो तो इंसान किसी भी मुसीबत को पार कर जाता है. ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि इसमें कोरोना पॉजिटिव लड़का अस्पताल के बेड पर पढ़ाई करता दिख रहा है. Also Read - Ambulance Driver Skips Roza: फैजुल ने कायम की मिसाल, कोविड-19 से मरने वाले गरीबों को दे रहे फ्री सर्विस, कहा- शव ले जाना रोजा रखने से ज्यादा जरूरी

ये लड़का ओडिशा के एक अस्पताल में भर्ती है. कोविड पॉजिटिव है. लेकिन बिस्तर पर बैठकर चार्टर्ड एकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है. Also Read - SII ने राज्यों के लिए घटाई Covishield वैक्सीन की कीमत, अदार पूनावाला ने बताए नए दाम

तस्वीर में दिखता है कि लड़का फेस मास्क, चश्मा लगाकर पढ़ा रहा है. बिस्तर पर किताबें और कैलकुलेटर है. Also Read - Death From Corona: बेटे ने किया मना तो बेटी आई आगे, किया मां का अंतिम संस्कार, भावुक लोग बोले- बेटियां बेटों से कम नहीं...

ये तस्वीर IAS विजय कुलंगे ने शेयर की. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Success is not coincidence. You need dedication. I visited Covid hospital & found this guy doing study of CA exam. Your dedication makes you forget your pain. After that Success is only formality.

देखें पोस्ट-

Success is not coincidence. You need dedication. I visited Covid hospital & found this guy doing study of CA exam. Your dedication makes you forget your pain. After that Success is only formality. pic.twitter.com/vbIqcoAyRH — Vijay IAS (@Vijaykulange) April 28, 2021

बाद में जानकारी आई कि गंजम जिले के कलेक्टर विजय कुलंगे ने बेरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया. उसी दौरान ये तस्वीर ली गई.

बहरहाल, लोग इस तस्वीर को बेहद पसंद कर रहे हैं. हो भी क्यों ना, कोरोना के इस समय में ऐसी पॉजिटिविटी वाकई काबिल-ए-तारीफ है.