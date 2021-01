Gobar Review: गाय के गोबर से बने उपले (Cow Dung Cake) हमारे देश में आसानी से मिल जाते हैं. लोग इनका इस्तेमाल पूजा-पाठ में करते हैं. पर क्या इन्हें कोई खाता भी है? खाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा? अगर आप भी इस तरह के सवालों के जवाब चाहते हैं तो ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजॉन पर सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं. Also Read - 55 लाख रुपए खर्च किए, भारत आकर बढ़वाई 2 इंच लंबाई, सोशल मीडिया पर वायरल

ये रिव्यू ऐसा-वैसा रिव्यू नहीं है बल्कि अमेजॉन के कस्टमर ने खाकर इसका डिटेल रिव्यू लिखा है.

अब आप सोच रहे होंगे कि गाय के गोबर का उपला कोई कैसे खा सकता है? दरअसल इस शख्स ने इसे खाने के लिए इसे पहले ऑर्डर किया. फिर खाकर साइट पर रिव्यू दिया. अब ये रिव्यू सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

इस रिव्यू को डॉ. संजय अरोड़ा नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. उन्होंने लिखा, Ye mera India, I love my India…. 🙂

उन्होंने रिव्यू का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया.

देखें पोस्ट-

अब लोग भी इस पोस्ट पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

