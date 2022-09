Viral Video Today: अगर आपसे कहा जाए कि गाय भी एटीएम से कैश निकालने जा सकती है तो सुनकर हंसी ही आएगी. मगर अभी कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें गाय एटीएम रूम के अंदर है जो मानो खुद कैश निकालने आ पहुंची हो. गाय का ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है जिसे अभी तक हजारों लाखों लाइक व्यूज मिल चुके हैं.Also Read - Premi Premika Ka Video: लड़की ने प्रेमी के साथ किया ऐसा मजाक, पता चलते ही हवा में उछल गया लड़का | देखें वीडियो

वीडियो देखकर मालूम होता है कि एक शख्स कैश निकालने के लिए एटीएम रूम में दाखिल हुआ. मगर अंदर का नजारा देख शख्स खुद हिल गया. दरअसल वो जहां कैश निकालने के लिए पहुंचा था वहां पहले से गाय बैठी थी. गाय को एटीएम में देखकर नेटिजन भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि गाय भी खुद कैश निकालने आ पहुंची है. देख सकते हैं कि शख्स ने गाय की मौजूदगी में किसी तरह एटीएम से कैश निकाला.

When cow became ATM security guard in Rewa, Madhya Pradesh!#India pic.twitter.com/Hk6NGVeSlJ

— Ramshid (@Ramshid_KT) September 24, 2022