Cow video: म्यूजिक वीडियोज तो आपने कई सुने होंगे. पर क्या किसी गाय को संगीत सुनते सुना है. अगर नहीं, तो ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में लड़की गिटार बजा रही है तो वहीं गाय आराम से लेटकर उसे सुन रही है. यही नहीं, उसकी हरकतों से लगता है कि म्यूजिक को वो काफी एंज्वॉय भी कर रही है.

इसी वीडियो को ट्विटर पर @animalIife ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा, Turns out cows like music

देखें वायरल वीडियो-

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 478.8K views मिल चुके थे. वहीं, 2.7K Likes मिले हैं.

वीडियो पर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं. लोग इसे क्यूट, ब्यूटीफुल, इमोशनल वीडियो बता रहे हैं.

कई लोगों ने वीडियो के कमेंट्स में दूसरे जानवरों के वीडियो भी पोस्ट किए हैं, जो काफी मजेदार हैं. देखें लोगों की प्रतिक्रिया-

Yes, it’s been observed over the ages that cows love music (especially flute music… lot of videos on youtube Ex., https://t.co/8wOVizbrOe )

Gorgeous. Unlike my dog who, despite being a beautifully mild cocker spaniel, acts like she could rip my throat out when I sing and dance in the kitchen. To be fair, she is discerning and I am terrible.

— Sandra Black (@SandraBlack9) January 31, 2021