खौफनाक वीडियो: मां की बहादुरी ने बचाई बच्चे की जान, अवारा कुत्ते से गई भिड़

कुत्ता जितना वफादार जानवर है उतना ही खतरनाक भी. आज से कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि एक कुत्ते ने किसी बच्चे या बुजुर्ग पर हमला कर दिया. ज्यादातर ऐसी हरकतें अवारा कुत्तों को करते देखा गया है.कई बार देखा गया है कि कुत्ते अपना कंट्रोर खो देते हैं जिस कारण राह चल रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक कुत्ते ने सड़क पर जा रहे मां-बेटे के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे.

वायरल हो रहे वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी अचानक वहां एक अवारा कुत्ता आ जाता है और वो बच्चे पर हमला करते नजर आता है जिसे देख मां उसे तुरंत अपने गोद में उठा लेती है और फिर कुत्ते को बच्चे से दूर करने की कोशिश करते नजर आती है. मां के लगातार दूर करने के बावजूद कुत्ता बार- बार उनके पीछे पड़ा रहता है. इसी बीच वो महिला जमीन पर गिर जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत करते हुए वो फिर से उठती है और वो हार नहीं मानती. तभी इन दोनों को बचाने के लिए एक शख्स आता है जो उसे मारकर भगाता है.तब कहीं जाकर मां- बेटे राहत की सांस ले पाते हैं.

How scary is this 😥

