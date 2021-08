Crocodile Ke Sath Walk: लोग जब सैर पर जाते हैं तो अपने साथ अक्सर पालतू जानवरों को लेकर निकलते हैं. पर क्या आपने कभी किसी को मगरमच्छ संग सैर करते देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो देख आप बेहद हैरान हो जाएंगे.Also Read - Pre Wedding Shoot Viral Video: चल रहा था प्री वेडिंग फोटोशूट, दुल्हन ने कर दी ऐसी हरकत कि पानी-पानी हो गया दूल्हा

वीडियो में एक बुजुर्ग महिला दिख रही है. उसने चेन पकड़ रखी है, जो मगरमच्छ के गले में बंधी है. वो मगरमच्छ के पीछे चल रही है. Also Read - VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रही थी कोशिश, कि फिसल गया महिला का पैर, फिर जो हुआ, देखें वीडियो....

हैरानी की बात ये है कि आंटी को इस मगरमच्छ से डर नहीं लग रहा है. वो उसे पालतू जानवर की तरह घुमा रही हैं. वीडियो देखकर एक बार तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है. Also Read - Buffalo Viral Video: झाड़ी में छिपी शेरनी को देख भैंस का हुआ भेजा फ्राई, तड़ातड़ पीटा, सींगों से शेरनी को हवा में उछाला, निकाल दी सारी हेकड़ी

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तब वायरल होना शुरू हुआ जब इसे इंस्टाग्राम पर jayprehistoricpets अकाउंट से शेयर किया गया. शेयर करते हुए कैप्शन दिया है,

Granny sure know how to walk Darth Gator it’s style not so sure about me

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Jay Brewer (@jayprehistoricpets)

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 229,846 likes मिल चुके हैं. लोग कमेंट कर आंटी के इस अजब शौक पर हैरानी जता रहे हैं.