Crow Ramp walk Video: कौए को रैंपवॉक करते देखा है आपने? आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या बात हुई. पर वायरल हो रहे वीडियो में तो कौवे का यही अंदाज दिखता है. Also Read - Lathmar Holi Video: राधा जी के बरसाना में खेली गई लट्ठमार होली, बरसे प्रेम के रंग, खूब चली लट्ठ, आज नंदगाव में जश्न

यही वजह है कि लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कौवा किस तरह से ऐसे अंदाज में चल सकता है. Also Read - Scooty Chori Ka Video: ये है चोरों का बाप, चंद सेकेंड्स में उड़ा दी सड़क पर खड़ी स्कूटी

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तब वायरल होना शुरू हुआ जब इसे IFS Susanta Nanda ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने बड़े ही अलग अंदाज में कैप्शन लिखा,

I am limited edition with an attitude Also Read - Clever Monkey Video: बंदर का शिकार करने पेड़ पर चढ़ा बाघ, चालाक बंदर ने ऐसे चटाई धूल

देखें वायरल पोस्ट-

I am limited edition with an attitude pic.twitter.com/KIReTSEJtt — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 23, 2021

ये पोस्ट लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को 24.7K views मिल चुके थे.

यही नहीं, पोस्ट पर लोग बड़े ही मजेदार अंदाज में कमेंट्स लिख रहे हैं. एक ने लिखा, तौबा ये मतवाली चाल…

तौबा ये मतवाली चाल। झुक जाए फूलों की डाल। चाँद और सूरज आकर माँगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरा जवाब कहाँ 😂 — Arvind Jain (@ArvindJain_in) March 23, 2021

It’s a new style of ramp walk. Limited Edition of (The crow walk. ) — Ajay Kaushik (@AjayKau39300424) March 24, 2021

Result of watching too much Fashion TV. — Bipin_K (@BipinChandranK) March 23, 2021