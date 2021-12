बच्चों के मन का अंदाजा लगाना काफी मुश्किलों भरा होता है. वो किस बात पर हंसेंगे किस बात पर रोएंगे यह कहना मुश्किल है. अब सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बच्ची (Little Girl Video) का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जोर-जोर से रोती हुई दिख रही है. लेकिन अगले ही पल मोबाइल का कैमरा (Girl And Camera) देख वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है. बच्ची (Little Girl Cute Video) की मासूमियत से भरपूर यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने से पीछे नहीं हट रहे हैं.Also Read - बच्चे ने बड़ी मेहनत से हैंडपंप चलाकर यूं बुझाई डॉगी की प्यास, Video पर इंटरनेट हुआ फिदा

बच्ची का क्यूट अंदाज वायरल

छोटी बच्ची (Viral Child Video) के इस क्यूट वीडियो को आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बेड पर सोती बच्ची अचानक उठकर रोने लग जाती है और फिर मोबाइल कैमरे में खुद को देख हंस पड़ती हैं. इतना ही नहीं काफी देर तक बच्ची एक ही मुद्रा में हंसती रहती हैं. इस क्यूट वीडियो को शेयर कर रुपिन शर्मा ने लिखा है: “बच्ची और कैमरा.” कैप्शन के जरिए आईपीएस अधिकारी ने बच्ची के कैमराप्रेम के बारे में बताया है. Also Read - Metro Ka Video: मेट्रो में सीट नहीं मिली तो शख्स ने लगाया गजब जुगाड़, तुरंत 7 सीटें खाली हो गईं | देखिए ये वीडियो

वीडियो पर खूब आ रहे रिएक्शन

सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे इस वीडियो को अभी तक करीब साढ़े 5 हजार बार देखा जा चुका है. वीडियो पर चांदनी नाम एक यूजर ने लिखा है. ‘एकदम सच.’ दूसरे यूजर ने लिखा है: ‘ वास्तव में यह कैमरे के लिए नहीं बल्कि स्माइल मां के लिए है.’ सचिन बरोड़िया ने लिखा है, ‘कैमरा गर्ल.’ ट्विटर यूजर्स इसी तरह की प्रतिक्रियाओं के जरिए बच्ची के क्यूट वीडियो पर प्यार बरसा रहे हैं.