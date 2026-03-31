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Customer Bit The Shopkeepers Finger After Dispute Over Paying For A Meal In Mumbai

OMG! ग्राहक ने पहले खूब पेट भरकर खाना खाया, जब बिल दिया तो उंगली काटकर भाग गया

ग्राहक समोसा-कटलेट खाने आया था. उसने खाने के बाद पैसे भी दे दिए, लेकिन इसी दौरान दुकान मालिक के बेटे से बिल को लेकर बहस शुरू हो गई.

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

Ajab Gajab News: मुंबई के मलाड पूर्व इलाके में एक मामूली बिल विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं. सहारा वडापाव की दुकान पर समोसा-कटलेट खाने आए एक ग्राहक ने दुकान मालिक की अंगुली ही अपने दांत से काटकर अलग कर दी. दरअसल, ग्राहक समोसा-कटलेट खाने आया था. उसने खाने के बाद पैसे भी दे दिए, लेकिन इसी दौरान दुकान मालिक के बेटे से बिल को लेकर बहस शुरू हो गई. इस दौरान दुकानदार रंजीत हरिवंश सिंह बीच बचाव के लिए आया, जिससे ग्राहक और गुस्सा हो गया और उसने दुकानदार की अंगुली ही काट दी. इस मामले में दिंडोशी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

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क्या है पूरा मामला

आईएएनएस की ने बताया कि घटना सोमवार शाम करीब 8:30 बजे शिवाजी चौक के पास हुई. रंजीत हरिवंश सिंह के अनुसार ग्राहक ने समोसा-कटलेट खाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, लेकिन जब उनके बेटे आर्यन ने पैसे की पुष्टि मांगी, तो वह भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा. माहौल बिगड़ते देख रंजीत ने उसे शांत रहने और जाने को कहा, लेकिन आरोपी का गुस्सा और बढ़ गया.

गिरफ्तार हुआ आरोपी

अचानक उसने रंजीत पर हमला कर दिया. देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए. आरोपी ने रंजीत के दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली को अपने मुंह में दबाकर जोर से काट दिया, जिससे अंगुली का अगला हिस्सा अलग हो गया. इतना ही नहीं, उसने बाएं हाथ की दो उंगलियों को भी काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. दुकान पर मौजूद कर्मचारी और रंजीत के बेटे ने किसी तरह आरोपी को काबू में किया. खून से लथपथ रंजीत को तुरंत परेल के केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी की पहचान लक्ष्मीधर मंगल मलिक के रूप में की है. उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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