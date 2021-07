Cylinder Man Viral: ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उनकी जिंदगी रातोंरात बदल गई. इनमें नया नाम जुड़ा है सागर जाधव का. सागर जाधव को इंटरनेट पर ‘सिलेंडर मैन’ (Cylinder Man) कहा जा रहा है. उनकी तस्वरों, वीडियोज के लोग दीवाने हुए जा रहे हैं.

सागर जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. वे पिछले 12 साल से लोगों के घरों में सिलेंडर डिलेविरी का काम करते हैं. उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर तब होनी शुरू हुई जब उनकी तस्वीरें किसी ने पोस्ट कीं. इन तस्वीरों में वे वर्कआउट बॉडी में दिख रहे थे.

सिलेंडर वाले टेम्पो के पास बड़े स्टाइल में खड़े सागर जाधव की फिटनेस देखकर लोग उनके फैन हो गए. फिर तो सागर के बारे में आर्टिकल्स और तस्वीरों की बाढ़ आ गई. लोगों ने उन्हें खोज निकाला. लोगों ने प्यार से उनका नाम सिलेंडर मैन रख दिया.

Trust me the #cylinderman has potential to take the #bharatgas brand to whole new level. pic.twitter.com/pMlfFHYOAq

— TusharBhamre (@tusharbhamre) June 27, 2021